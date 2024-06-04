USBマイク RETRO-II

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CLASSICPRO(クラシックプロ)RETRO-IIUSBマイクほぼ未使用（PC接続のみ）送料込みお値引き不可自分のPCとの相性が悪く、反応が鈍いため、お譲りいたします。購入店で初期不良がないか等、動作確認を行っていただき、全く問題ない事を確認しました（写真参照）。＊機器には明るくないので、詳しいご質問等にはお答えしかねます。上記、ご納得いただけますかたのみ、ご購入お願いします＊お送りするもの（写真にあるものが全てです）本体ケーブル中古品にご理解のある方、氣持ちよくやりとりいただけますかたに、お願いします。＜購入店HPより＞USB出力端子に高品質なA/D、D/Aコンバーターを搭載し、USBケーブルにより、本体をパソコンと接続するだけですぐに使用することができます。ボーカルや楽器の録音を はじめ、ネット配信やビデオ通話などさまざまなジャンルの音楽や音声をプロフェッショナルなクオリティで録音することが可能です。■仕様・タイプ：コンデンサーマイク・指向性：単一指向性・周波数特性：20Hz-18kHz・感度：-10dBFS/Pa±3dB・最大入力レベル：2.8V・S/N比：-90dBA以上・ダイナミックレンジ：88dB・ローカット周波数：80Hz、-10dB・ヘッドホン出力：ステレオミニジャック・ヘッドホン出力レベル：最大30mW、32Ω・寸法：台座：φ90mm 高さ：177.5mm マイク部：φ100mm・重量：350g種類...マイク