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商品詳細
吉田時彦：北窓窯昭和7年旭川市に生まれる。旭川窯業指導所勤務を経て昭和37年当地に築窯する。大雪火山灰の耀雪釉、鷹栖粘土など。1968年北海道陶芸会初代会長山岡三秋氏のもと発足。1988年5代会長吉田時彦氏就任する。表示内容に間違いがございましたら責任持ちまして速やかに対処させて頂きます。お受取り後48時間内にまずご一報お知らせ願います。
http://narcologia.ru/goods/manufacture722941.html
http://narcologia.ru/goods/competitive933481.html
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北海道 北窓窯 吉田時彦 作 玉 香合 共箱 無傷 保証。 | STORES ...
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北海道 北窓窯 吉田時彦 作 玉 香合 共箱 無傷。
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