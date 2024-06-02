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ガラル　フリーザー　SR ポケモン
商品番号 B35416415612
商品名

ガラル　フリーザー　SR ポケモン
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,999 円
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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SRcloveオリパで引いたものです。一部白かけあります。神経質な方はおすすめしません。※すり替え防止のため返品交換致しません。一律プレイ用でお願い致します。濡れ防止し発送致します。即日発送致します。レイジングサーフ黒炎の支配者151
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