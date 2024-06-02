西畑大吾　ちびぬい　第一弾

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関西ジャニーズJr.あけおめコンサート2021〜関ジュがギューっと大集合～なにわ男子西畑大吾さんのちびぬいです。新品未開封です。本体に傷はありませんが、素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。人気グループ···なにわ男子グッズ種類···その他ジャンル···ジャニーズ