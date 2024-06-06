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KAWAI カワイ　88鍵 電子ピアノ CN21R
商品番号 K59395835232
商品名

KAWAI カワイ　88鍵 電子ピアノ CN21R
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カワイデジタルピアノ88鍵電子ピアノCN212008年製の中古品ピアノは完全動作品で清掃済みです。椅子は底が経年劣化が剥がれぎみです。新潟県上越市より発送いたします。引き取りに来れる場合はコメントお願いします。他サイトにも出品中のため突然削除する場合がございます。＜仕様＞型番：CN21年式：2008年製鍵盤：88鍵盤　　　アドバンスト・ハンマー・アクションIV-E最大同時発音数：96音音色：15音色レコーダー：総記憶容量約7500音ペダル：3本　ダンパー(ハーフペダル対応)ソフト、ソステヌートエフェクト：リバーブ×3種類その他の機能：デュアル、タッチカーブ選択、トランスポーズ、チューニング、メトロノームキーカバー：スライド式外部端子：ヘッドホン×2、MIDI(IN/OUT)出力：16W×2スピーカー：12cm×2定格電圧：AC100V、50/60Hz消費電力：45W寸法：幅137cm×奥行き39cm×高さ84cm質量：43.5kg付属品：ACアダプター＜状態＞中古品のためそれなりの使用感、汚れ、スレ、キズ等あります。詳細は写真にてご確認下さい。全鍵、音出し確認済みです。音色の変更やデモ演奏等、簡易チェック済みです。＜注意事項＞・値引き交渉される場合は購入希望価格をお知らせ下さい。・送料込みの価格なっております。受け取りに来る場合は12000円お値引きします。◇メーカーより一部引用◇鍵盤を押し切った時の止まり感を向上させ、しっかりとした感触をもつ鍵盤タッチとしています。本格的な演奏表現に欠かせない3本のペダル。ダンパーペダルはハーフペダルにも対応しているので、より繊細な表現が可能です。KAWAIカワイ　電子ピアノ　ピアノ　練習ピアノ練習　新生活　ピアノ教室
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