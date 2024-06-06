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MaimeriBlu マイメリブルー 90色 0.5ml 固形透明水彩絵具
商品番号 Y80785783335
商品名

MaimeriBlu マイメリブルー 90色 0.5ml 固形透明水彩絵具
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MaimeriBluマイメリブルー固形透明水彩絵具90色0.5mlパン※マイメリブルーの通常ハーフパンは1.5ml36色定価44000円ぐらい最高級水彩絵具マイメリブルー※全色すべてが単一顔料色の番号と順序は写真2の90色ドットカードと同じ、最後はおまけ(ゴールド)＊商品の状態＊　　パンに入れたあと未使用ですが、乾燥していくとかさが減り気泡やヒビなども入ることもございます、また手作業のためホコリなどもつく場合がございますのでご理解の上ご購入くださいませ。すでに乾燥OKですので、すぐにお送りできます
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