宮内庁御用達　十四代辻常陸　染付三鷺文　鶴首瓶　花瓶　共箱

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ご覧いただきありがとうございます。有田焼の名工、宮内庁御用達作家十四代 辻常陸作の花瓶です。呉須の青と白磁の仕上がりを身上としており、とても柔らかい肌触りで透き通るような白が美しく心安らぐお品です。辻常陸窯は、寛文8(1668)年三代喜右エ門の時代に霊元天皇に称賛を受け、日本初の禁裏（皇室）御用窯となった歴史のある窯元です。以来、350年以上にも渡り皇室に器を納め続けてきました。未使用となります、箱のまま保管してました。写真撮影の為に箱から出しました。状態は良好です。陶器特有の性質があります事ご了承下さいませね…箱は経年汚れがあり(画像⑨に参照してください)*商品のサイズや全体の状態など、画像にて多く掲載して御座います。記載にない僅かなダメージございましたら、お許しくださいます方のみお願い申し上げます。詳細はよく画像をご覧下さい。ご自身の判断の上ご購入下さい。*個人差御座いますので神経質な方細かい事お気になされる方、評価が厳しい方はご遠慮下さい。*疑問点などございましたら、購入前にお気軽にコメントよろしくお願いします。*お客様がご安心にご利用いただける為、新品以外の商品は発送前に一度洗って消毒しますので、水跡、水垢がある場合もあるのでご理解の程よろしくお願い致します。*梱包は環境に配慮し、緩衝材としてクッション材、新聞紙など使用していますが、商品を出している時に注意して頂きますようよろしくお願い致します。*購入者様ご都合のキャンセル、返品は対応しませんのでご了承ください。また、商品すり替え防止のため、購入後のクレームなどは対応できません。*即購入、大歓迎です。*他サイトへも掲載中の為、ご購入順を優先させて頂きます。急な削除ございますがご理解ください。#深川製磁#香蘭社#源右衛門#有田焼#九谷燒#鍋島燒#絵唐津#色鍋島#横石臥牛#現川焼#臥牛窯#走波#骨董品#古伊万里#柿右衛門#人間国宝#角福#渦福#藍柿#藤井勝雲#伝統#茶道具#美術品#陶芸#ヴィンテージ#ノリタケ#ウェッジウッド#ロイヤルアルバート#ロイヤルコペンハーゲン#オールド#アンティーク#レトロ出品中x3410-5pr