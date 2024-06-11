SHURE beta58a ダイナミックマイク　美品

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商品詳細
伸びの良い高音域を表現するマイク、beta58aです。数回録音に使用しただけなのでまだとても良い状態です。オリジナルケース、説明書、箱と一通り揃っております。(写真2枚目が全てです)別売のケーブルも一緒にお付けします。傷や汚れ等はほとんど見られませんが中古品としてご理解の上、購入をお願いします。#shure#ダイナミックマイク#beta58
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