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ポケモンカード　レイジングサーフ1BOX シュリンク付き　未開封
商品番号 V91218923563
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ1BOX シュリンク付き　未開封
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットポケモンカード　レイジングサーフ1box未開封です。すり替え防止のため、ご購入後のキャンセルおよび返品交換はご遠慮下さい。発送時は、梱包状態等全て撮影させていただきます。未開封のため、内容は分かりません。内容での評価はご遠慮下さい。即購入⭕️お値引きなしでお願いいたします。よろしくお願いいたします！
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