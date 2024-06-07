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商品詳細
種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットポケモンカード レイジングサーフ1box未開封です。すり替え防止のため、ご購入後のキャンセルおよび返品交換はご遠慮下さい。発送時は、梱包状態等全て撮影させていただきます。未開封のため、内容は分かりません。内容での評価はご遠慮下さい。即購入⭕️お値引きなしでお願いいたします。よろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/shuttle423325.html
http://narcologia.ru/goods/update225095.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming603592.html
ポケモンカード レイジングサーフ1BOX シュリンク付き 未開封
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