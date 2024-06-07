StrayKids SKZOO ジニレット 探偵服

StrayKids「skzoo_x」ペンミグッズSKZOO服ジニレット探偵服ヒョンジンHyunjinJiniret開封済み外持ち出しなし汚れ・破れなしタグ付き1度確認の為全てジニレットに着せていますが、それ以降は箱にしまっており、外への持ち出しはありません。即購入◎転売目的の購入不可×※購入者様のプロフィールや出品している商品を見て、転売目的と判断した場合はキャンセルさせて頂きます。お値下げ交渉も可能な限りは行いますが、お断りする場合もあります。※コメント頂いていても、双方の合意がない以上は即購入の方優先にさせて頂きます。(購入が確定次第専用ページをお作りします。)トレカは全てスリーブに入れ、ファイルにて保管しておりますが、海外製品のため初期の傷等はご了承ください(..)



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