【随心堂】超美品　深川製磁　金彩牡丹柄　大花瓶　花器　花生け　飾壷　時代物J76

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サイズは直径約25センチ 高さ約31センチ明治27年創業。宮内庁御用達で、艶やかな質感や『フカガワブルー』と呼ばれる透き通るような青色の染付と赤絵を特徴とする窯元です。初代深川忠次の『工藝思想』を継承しながら進化を続け、現在も国内外で愛される作品を手掛けています。商品状態：箱はありませんが、目立つ傷なく保存状態良好品です。大変素晴らしい厳選作品でございます！大事にしていただける方をお待ちしております。キズ等は目立つ物は画像にてアップ致しますが、見落としなどがあるやもしれませんので恐れ入りますが全体画像にて入念なご確認のほどよろしくお願いいたします。タイトルの記載は全て当社の見解であり、保証するものでは御座いません。商品状態の見方、時代感覚認識は個人的見解に相違が出る場合がございます。またPC環境による実物との色合いの相違など調整し切れない部分があることをご理解ください。気になる場合は、お問い合わせいただくか入札をお控えいただきますようお願い申し上げます。