Elixir エリクサー エレキギター弦 OPTIWEB 1046 4個セット

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商品詳細
ELIXIR(エリクサー)OPTIWEB10/46LIGHT4個セット価格、新品未使用未開封です。(外箱の色褪せ等ある場合もあります。)※値下げ交渉はご遠慮ください。■タイプ：エレキギター弦■ゲージタイプ：LIGHT■ゲージ：.010、.013、.017、.026、.036、.046
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