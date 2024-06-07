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Elixir エリクサー エレキギター弦 OPTIWEB 1046 4個セット
商品番号 X21693069810
商品名

Elixir エリクサー エレキギター弦 OPTIWEB 1046 4個セット
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ELIXIR(エリクサー)OPTIWEB10/46LIGHT4個セット価格、新品未使用未開封です。(外箱の色褪せ等ある場合もあります。)※値下げ交渉はご遠慮ください。■タイプ：エレキギター弦■ゲージタイプ：LIGHT■ゲージ：.010、.013、.017、.026、.036、.046
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