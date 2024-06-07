CF81 輪島塗 桐鳳凰金蒔絵 黒塗煮物椀五客 木製漆器梨地切金螺鈿茶懐石汁飯椀

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「輪島塗桐鳳凰金蒔絵黒塗煮物椀五客木製漆器梨地切金螺鈿細密」職人の技巧光る華麗な加飾、桐鳳凰紋金蒔絵の豪華な黒塗椀でございます。【寸法】直径約13.6cm全高約7.5cm椀高約5.5cm椀深さ約4.3cm一客の重量約120g前後※一つ一つが手作業の為若干の個体差がございます【状態】経年によるスレ、キズ、ヨゴレ、ヤケ、切金剥げ、蓋に塗修復跡と見受けられるもの１、等の時代使用感がございます。(画像9，10参照)ヒビカケなし、螺鈿剥げなし。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#桐#鳳凰#螺鈿#高蒔絵#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#10k404a5k204