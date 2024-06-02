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ティンパニマレット
商品番号 V22042609921
商品名

ティンパニマレット
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 8,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ティンパニご覧いただきありがとうございます。CYMBOMALLETSMoel:Dresdensize:SS2022/4/17柄の長さが短めなので使ってみようと思って購入しましたが、使用する機会がありませんでした。試奏程度です。梱包用の段ボールは一度使ったものを使いますのであまりきれいではありませんが、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/navigate579630.html
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