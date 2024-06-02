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商品詳細
種類···ティンパニご覧いただきありがとうございます。CYMBOMALLETSMoel:Dresdensize:SS2022/4/17柄の長さが短めなので使ってみようと思って購入しましたが、使用する機会がありませんでした。試奏程度です。梱包用の段ボールは一度使ったものを使いますのであまりきれいではありませんが、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/navigate579630.html
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