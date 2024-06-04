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テレマスター エレキギター コンポーネント れりっく
商品番号 A42655407271
商品名

テレマスター エレキギター コンポーネント れりっく
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 16,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンダージャパンのEシリアルネックとノーブランドのボディを合わせたものです。ピックアップは両方ノーブランド。フレットは残り七割ほどで問題なく弾けます。ガリ、ノイズありません。トラスロッドも余裕があり調整可能です。ネックのボディに合わさるところがくり抜かれてて別の材が使われています。材の種類は分かりません。お値下げは致しませんのでお願いします。
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