テレマスター エレキギター コンポーネント れりっく

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フェンダージャパンのEシリアルネックとノーブランドのボディを合わせたものです。ピックアップは両方ノーブランド。フレットは残り七割ほどで問題なく弾けます。ガリ、ノイズありません。トラスロッドも余裕があり調整可能です。ネックのボディに合わさるところがくり抜かれてて別の材が使われています。材の種類は分かりません。お値下げは致しませんのでお願いします。