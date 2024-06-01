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商品詳細
歙州硯の自然硯です。状態良好です。こちらの商品ですが書道教室を営む親戚から譲り受けました。気になった方お気軽お問い合わせ下さい。＃端渓硯＃端渓老坑＃歙州硯＃澄泥硯＃書道硯＃硯＃書＃文房四宝＃
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