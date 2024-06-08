宮世琉弥 M!LK 公式グッズ まとめ売り カリ男

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グッズ種類···公式写真クッションカレンダーキーホルダーステッカー宮世琉弥くんの公式グッズのまとめ売りです。○FC限定Ryubi’sWorldカリ男クッションカリ男キーホルダーランダム生写真ブロマイド25枚(被りあり)フレークシールAセットフレークシールBセットカレンダー(FC限定柄)本人から受け取ったものです。○M!LKxxxNAKEDxxx特典ポストカードフレークシールABカレンダーは開封済です。(タブレット背面に挟んで使っていたのみ)(カレンダーは中身確認のみ。外袋破れあり)バラ売りは不可です。※8LOOM宮世琉弥のグッズセットとのまとめ買いでお値下げ可能です！