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- 中国美術 大清康熙年製款 黄地五彩 雲龍花卉文瓶 C 5981C
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商品詳細
種類...宝瓶・花瓶大きさ 高さ約43㎝ 幅約20㎝口外径約16.3㎝底部分に欠けが見受けられます。(画像10枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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