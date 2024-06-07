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JODYJAZZ HR☆ Soprano #5☆ マウスピース ソプラノ用
商品番号 H49811690574
商品名

JODYJAZZ HR☆ Soprano #5☆ マウスピース ソプラノ用
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JODYJAZZHR☆(HRスター)Soprano#5☆マウスピースソプラノサックス用【開き：5☆】■HR*マウスピースの特徴・暖かい美しい音・吹きやすさ・リードを選ばない・力強いプロジェクション・トラディショナルかつモダンサウンド今月購入して1度だけ吹きました。★自宅保管のため多少のヨゴレなどはご理解ください。★『専用』はトラブル防止の為お受け致しかねます。★できるだけ早い発送をしたいと思います。土日祝日は遅れる場合がございますのでご理解ください。★返品やクレームはお受けできませんので、ご理解の程よろしくお願いします。種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピース
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