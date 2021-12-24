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- BE@RBRICK LFYT X STASH ベアブリック100％400％
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商品詳細
BE@RBRICKLFYTXSTASHベアブリック100％400％おまけ⭐︎ラファイエットステッカー11枚つき新品未使用撮影の為一度開封■サイズ100％:約70mm400％:約280mm■商品説明(公式サイトより)MEDICOMTOY（メディコム・トイ）の大人気フィギュア、BE@RBRICK(ベアブリック)にニューヨークのグラフィティ・レジェンド、STASH（スタッシュ）によるアートワークを落とし込んだコラボ限定フィギュア。STASHがニューヨークの地下鉄路線図、SUBWAYMAPをキャンバスに本コレクション限定で書き下ろした渾身のSPLATTERPATTERN。ベアの胴体フロントには「LAFAYETTE」、バックには「STASH」のピースがプリント。両足のバックにもLFYTロゴとSTASHのタグがプリント。100%と400%の2体セットでの販売#Lafayette#stash#BEaRBRICK#ベアブリック#スタッシュ#ラファイエット
http://narcologia.ru/goods/choice776485.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric425145.html
http://narcologia.ru/goods/protein667134.html
BE@RBRICK LFYT×STASH 100%＆400% BLUE LE212302
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MEDICOM TOY - BE@RBRICK LFYT × STASH 100％ ＆ 400％
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LFYT × STASH CAPSULE COLLECTION 】【 LFYT × STASH × BE@RBRICK ...
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ベアブリック エルエフワイティー X スタッシュ 100パーセント & 400 ...
BE@RBRICK LFYT × STASH 1000%-
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