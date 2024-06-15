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ジャズベース ブリッジ
商品番号 G19562270214
商品名

ジャズベース ブリッジ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャズベースブリッジスタンダードなスチール製ベースブリッジです。ニッケルサイズ43mm×80mm
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