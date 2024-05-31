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茶入れ　仕覆付き
商品番号 N76279389365
商品名

茶入れ　仕覆付き
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多分５０年くらい前から家にあったと思いますが、詳しいことは不明です。箱は、経年の汚れがあります。小ぶりで可愛らしいです。お茶を教えていた母が持っていたものの一つです。傷汚れありとしましたが、ずっと眠らせていたので箱以外はきれいだと思います。
http://narcologia.ru/goods/recommended306990.html
http://narcologia.ru/goods/approximate390520.html
http://narcologia.ru/goods/diamond647358.html

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