多分５０年くらい前から家にあったと思いますが、詳しいことは不明です。箱は、経年の汚れがあります。小ぶりで可愛らしいです。お茶を教えていた母が持っていたものの一つです。傷汚れありとしましたが、ずっと眠らせていたので箱以外はきれいだと思います。



茶道具 茶入（ちゃいれ） 替仕覆付茶入 大名物 古瀬戸 槍の鞘写 仕覆：金剛金襴・波紋緞子、蓋 佐々木 晨二



茶道具 茶入（ちゃいれ） 萩焼 肩衝茶入 仕覆、蓋付 林紅陽



茶道具 茶入（ちゃいれ） 茶入 中興名物 相坂丸壷写 仕覆、蓋付 龍喜窯



茶道具 茶入（ちゃいれ） 替仕覆付茶入 中興名物 唐物 富士写 仕覆2種、蓋 龍喜窯



茶道具 茶入（ちゃいれ） 茶入 大名物 唐物 宮王肩衝写 仕覆：広東縞（薩摩間道）、蓋 龍喜窯



茶道具 茶入（ちゃいれ） 替仕覆付茶入 中興名物 唐物 富士写 仕覆2種 ...



茶道具 茶入（ちゃいれ） 替仕覆付茶入 大名物 漢作 国司茄子写 仕覆：国司間道・白極緞子、蓋 龍喜窯



茶道具 茶入（ちゃいれ） 信楽焼 茶入 仕覆：菊胡瓜紋、蓋 橋本 喜竜



茶入れ 仕覆付き - 通販 - gofukuyasan.com



茶道具 茶入（ちゃいれ） 萩焼 肩衝茶入 仕覆：富貴長命、蓋 林紅陽



茶入れ 仕覆付き - 通販 - gofukuyasan.com



茶入れ 仕覆付き - 通販 - gofukuyasan.com



茶道具 茶入（ちゃいれ） 萩焼 肩衝茶入 仕覆：伊予簾、蓋 林紅陽



茶入れ 仕覆付き - 通販 - gofukuyasan.com



茶入れ 仕覆付き