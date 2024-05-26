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京焼名工(竹泉/久宝/文斎/邦太郎等) 盃揃い10客 共箱茶事/茶道具
商品番号 E49554377668
商品名

京焼名工(竹泉/久宝/文斎/邦太郎等) 盃揃い10客 共箱茶事/茶道具
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 24,009 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京焼10名工(竹泉/久宝/文斎/邦太郎/磊三/陶城/一州/伊東翠壺/与三/道八等)盃揃い(10客)共箱煎茶碗茶事/茶道具★美品★4D0729サイズ(約):与三造三島手盃：径5.5㎝、高さ2.8㎝、重25g種類...酒器
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