安室奈美恵ドールDOLL final tour2018 finallyRED

商品をご覧いただきありがとうございます。こちらは【NAMIEAMURODOLLFinalTour2018～Finally～RED】です。セブンイレブンで購入した限定販売品です。透明ケースから出すことなく自宅保管しておりました。断捨離のため手放すことにしました。どうぞよろしくお願い致します。尚、自宅保管であったため、神経質な方のご購入はお控えくださいますようお願い致します。#NAMIEAMURODOLL#FinalTour2018～Finally～RED#安室奈美恵#安室奈美恵DOLL#安室奈美恵ドール



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