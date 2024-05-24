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矢沢永吉　アナログ　掛け時計　未使用品
商品番号 K48281838866
商品名

矢沢永吉　アナログ　掛け時計　未使用品
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

矢沢永吉　オリジナルグッズアナログ掛け時計白スーツ自宅保管品です。未使用品ですが、撮影のため開封致しました。本体に触れてはいません。動作確認はしておりません。外ビニールは元々ありませんでした。今はもう販売していない希少な品になります。比較的美品です。主観的な値段設定になっております。ご理解いただける方、ご検討よろしくお願い致します。へF.212
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