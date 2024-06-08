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163 盆栽　盆栽鉢　植木鉢　和鉢
商品番号 G20595892918
商品名

163 盆栽　盆栽鉢　植木鉢　和鉢
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 7,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

盆栽　盆栽鉢　植木鉢　和鉢になります。種類···皿・鉢落款ありです。サイズは画像を参照して下さい。経年による汚れやキズ等はありますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。値下げにもできる限り対応致しますのでよろしくお願い致します。配送時の破損が発生した際には、こちらも対応いたしますので、購入者の方も対応よろしくお願いいたします。
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公社）全日本小品盆栽協会

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