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東京国立博物館　風神　雷神　フィギュア（破損あり）
商品番号 E15486515838
商品名

東京国立博物館　風神　雷神　フィギュア（破損あり）
ブランド名 カイヨウドウ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京国立博物館　風神雷神フィギュア風神の左手が取れているのと、仕様かもしれませんが袋の持ち手部分がやや黄ばみ有（写真2枚目参照）です。その旨ご理解いただき、写真で詳細ご確認の上ご購入をお願いします。箱はついていません。気になる部分等ありましたらお問い合わせください。発送時は梱包材など極力柔らかい素材のもので細かく包んでお送りします。お値下げはごめんなさい。海洋堂
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