Morfonica 進藤あまね オリジナルフォトカード3点セット

ご観覧ありがとうございます。MorfonicaZEPPTOUR2023「forte」VIPチケット特典のオリジナルフォトカード大阪、名古屋、東京の3点セットです。購入後は暗所にて保管しておりました。美品ですが1度人の手に渡っております。初期傷などご理解の上、ご購入よろしくお願い致します。バンドリBanGDream!Morfonicaモニカ モルフォニカ倉田ましろ



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