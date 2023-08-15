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Morfonica 進藤あまね オリジナルフォトカード3点セット
商品番号 A57041075651
商品名

Morfonica 進藤あまね オリジナルフォトカード3点セット
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧ありがとうございます。MorfonicaZEPPTOUR2023「forte」VIPチケット特典のオリジナルフォトカード大阪、名古屋、東京の3点セットです。購入後は暗所にて保管しておりました。美品ですが1度人の手に渡っております。初期傷などご理解の上、ご購入よろしくお願い致します。バンドリBanGDream!Morfonicaモニカ　モルフォニカ倉田ましろ
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