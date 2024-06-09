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ポケモンカード151　ar　コンプリート
商品番号 N39800310120
商品名

ポケモンカード151　ar　コンプリート
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモン151　ar　コンプリートピカチュウ　ミュウツー○開封後すぐにスリーブに入れ保管しています。目立ったキズなどは見当たりませんが、欠け、曲がり線キズ等の初期傷がある場合があります。上記ご了承いただける方のみご購入をお願いします。○プレイ用としての出品です。○美品・完璧をお求めの方は御遠慮ください。○検品していますが、見落としがあるかもしれませんので、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。○申し訳ありませんが、返品はご遠慮ください。ご理解のほど、お願いいたします。#ポケモン151#ar#コンプリート#フシギダネ#フシギソウ#ヒトカゲ#リザード#ゼニガメ#カメール#キャタピー#ピカチュウ#ニドキング#コダック#ニョロン#ゴーリキー#モンジャラ#バリヤード#オムナイト#カビゴン#ハクリュー#ミュウツー種類...ポケモンカード(ポケカ)
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