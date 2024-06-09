サソリ 番傘和装 グッズセット NARUTO

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商品詳細
☆作品名NARUTO-ナルト-疾風伝☆キャラクターサソリ☆種類×数量書き下ろしイラスト番傘和装ver.・トレーディングミニ色紙×2点・トレーディングアクリルスタンド×2点・トレーディングアクリルカード×4点・トレーディングブロマイド×9点・トレーディングホログラム缶バッジ×3点☆状態ブロマイドはまとめて、その他は1点ずつOPP袋に移し替えております☆梱包色紙、ブロマイド→両面厚紙アクスタ、アクリルカード、缶バッジ→プチプチ＋OPP袋☆発送メルカリ便☆即購入可能☆バラ売り不可☆関連ワード和傘着物ランダムアニメイトフェア#菊葉ナルト
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