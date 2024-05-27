M-3683 ポッド フラワーベース オブジェ 水差し トムディクソン

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TomDixon./トム・ディクソンTomDixon./トム・ディクソンは、照明、家具、フレグランス、ホームアクセサリーと幅広いジャンルを手がけるデザイナー、トム・ディクソンが主宰するイギリスのインテリアブランドです。2002年のブランドスタート以降、独創的なミラーを使った照明シリーズや、一点物のアート作品に近い斬新なプロダクトを数々発表。素材そのものの特徴を生かした、独創的な創作手法は、トム・ディクソンの特徴と云われる、一種異端的かつ工業的なアプローチを体現するものであり、その表現方法は一見英国的な側面を持ちながらも、奇抜でユニークな部分を兼ね備えています。代表作の一つである「Sチェア」は、MoMA（ニューヨーク近代美術館）のパーマネントコレクションに選ばれるなど、世界中で高い評価を得ています。住宅展示場の室内にインテリア雑貨として設置されていたものです。置いてあっただけで特に使用されていたわけではありませんが、展示時や運搬の際についた細かな傷や汚れが若干ございます。商品の状態は、掲載写真から判断をお願いします。発送は平日となりますので、ご承知おきください。※タイトル先頭の英数字は管理用の物です※#esfrowerbase