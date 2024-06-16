【アルトサックスネック】セルマーシリーズIIIネック

ご覧頂きありがとうございます！アルトサックスセルマーシリーズIIIゴールドラッカー仕上げレバーを支えるパーツが付いている代（一昔前）のモデルです。クラシックからJAZZまで幅広いジャンルに対応が出来る愛される1本です。出品前に最終確認として1度吹きましたが、コルク、タンポ共に良好、息の通りもとても良かったのですぐに使えると思います。前の楽器に付属していたネックですが別のネックもあり、今は使用していない状態でしたので出品致します。ラッカーのハゲがございますが、、経年劣化のものですので小傷があります。凹みは無く、すぐにハゲるような深い傷はございません。中古ですのでご理解ある方のみお願い致します。返品交換は受け付けておりません。個体差により本体に入らない、スカスカなどの問題はお近くのリペアマンの方に直接お頼みください。



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