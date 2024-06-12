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バトルビーダマン　5大フィールド付属パーツ
商品番号 C48298396250
商品名

バトルビーダマン　5大フィールド付属パーツ
ブランド名 タカラ
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タカラバトルビーダマンスーパー5大フィールドに付属のクリアパーツセット未組み立てですなかなか未組み立てで見かけることも少ないと思います全部揃ってるかはわかりませんシールや取説ないので写真のもので全てです。お探しの方はいかがでしょうか。仕様···プラスチック組立キット
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