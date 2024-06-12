バトルビーダマン　5大フィールド付属パーツ

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商品詳細
タカラバトルビーダマンスーパー5大フィールドに付属のクリアパーツセット未組み立てですなかなか未組み立てで見かけることも少ないと思います全部揃ってるかはわかりませんシールや取説ないので写真のもので全てです。お探しの方はいかがでしょうか。仕様···プラスチック組立キット
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