涼宮遥 君が望む永遠 半身像 ボークス　X-BRAND

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商品詳細
涼宮遥君が望む永遠アージュ マブラヴ 半身像1/4コールドキャスト製塗装済み完成品ボークスショップ＆ホビー天国ウェブ限定 フィギュア レジンキャスト ガレキ ガレージキット 本体別パーツのアホ毛説明書無し画像のもので全てとなります。箱は汚れ、かなり痛みがあります。目立った破損や傷はないとは思いますが、非常に壊れやすい品物になりますので念のためジャンク品扱いでお願いいたします。画像にて状態をよくご確認お願いいたします。ご希望でしたら画像追加致します。質問等ございましたらお気軽にコメントお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper547909.html
http://narcologia.ru/goods/assessor992703.html
http://narcologia.ru/goods/cotton573561.html
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ボークス X-BRAND/ボークス 涼宮遥半身像 | まんだらけ Mandarake
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