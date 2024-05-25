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【希少】Ado グッズ
商品番号 X93736949505
商品名

【希少】Ado グッズ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 11,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

青い薔薇がモチーフの普段使いしやすいマスクチェーンです！※出品はマスクチェーンのみです。※プレミアム価格になってます商品解説■アニメイトにて限定販売されたAdoのグッズです。サイズ：全長約65cm仕様：真鍮、錫合金、プラパール歌い手・Ado／「うっせぇわ」「レディメイド」「ギラギラ」モチーフの関連グッズがアニメイト店舗＆通販に登場！楽曲をイメージした「缶バッジセット」、「ステッカー」、「ノーブルアート」や、青い薔薇がモチーフとなったオシャレな「マスクチェーン」、普段使いしたい「マグカップ」など、多彩な商品がラインナップされています！発売元：ムービック関連ワード:『Ado』グッズ種類···キーホルダー検索Adoカムパネルラきゅるるんアクリルキーホルダー阿修羅ちゃんAdoマーズ　つやりつやりアクリルキーホルダー　3種　コンプリートAdo全国ツアー2023『マーズ』グッズオフィシャルグッズチェキ風トレーディングカードアクセサリーチャームピアスマスコットネックレス指輪リングアドライブLiveコンサート
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