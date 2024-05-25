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ヘッドライナーズフィギュアセット
商品番号 N30822528609
商品名

ヘッドライナーズフィギュアセット
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 7,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NBAヘッドライナーズ往年のNBAスター選手フィギュアです。1990年代にコレクションしていた商品で、ケース部分に経年劣化等はありますが全て未開封です。①デニスロッドマン(ブルズ)②スコッティピッペン(ブルズ)③ペニーハーダウェイ(マジック)④ハキームオラジュワン(ロケッツ)⑤チャールズバークレー(ロケッツ)⑥カールマローン(ジャズ)⑦ジョンスタークス(ニックス)⑧ショーンケンプ(ソニックス)即購入可能です。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/moped277068.html
http://narcologia.ru/goods/injure168767.html
http://narcologia.ru/goods/unusable739974.html

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