ヘッドライナーズフィギュアセット

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商品詳細
NBAヘッドライナーズ往年のNBAスター選手フィギュアです。1990年代にコレクションしていた商品で、ケース部分に経年劣化等はありますが全て未開封です。①デニスロッドマン(ブルズ)②スコッティピッペン(ブルズ)③ペニーハーダウェイ(マジック)④ハキームオラジュワン(ロケッツ)⑤チャールズバークレー(ロケッツ)⑥カールマローン(ジャズ)⑦ジョンスタークス(ニックス)⑧ショーンケンプ(ソニックス)即購入可能です。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/moped277068.html
http://narcologia.ru/goods/injure168767.html
http://narcologia.ru/goods/unusable739974.html
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