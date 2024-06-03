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- ★YAMAHA ハイハットスタンド HS650A
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商品詳細
ブランド YAMAHA（ヤマハ）商品名 ハイハットスタンドHS650A軽量で軽快な演奏性を持つエントリーモデルのハイハットスタンドです。汚れ、状態等、お写真にてご確認お願い致します。一度人の手に渡ったものなので神経質な方の購入はお避け下さい。お写真にて写しきれてない場合もあります。専門知識がない為、記載内容に誤りがある場合がございます。⚠︎気になる方はご購入前に状態の確認、ご質問などお願い致します。SY
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