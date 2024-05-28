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- 佐藤健アニバーサリーアクリルフォトパネルB 【お値下げ中】
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商品詳細
佐藤健10thanniversaryeventフォトパネルBサイン付き届いた際撮影用に開封した以外は配送時の段ボールに入れて保管しておりました。飾ってはおりませんが、素人保管ですのでご理解のある方のみお願いいたします。フォトパネルには出品者の名前が入っております。2枚目文字消し部分は出品者の名前が書いたシールが貼ってありますので、こちらは発送の際ペンで上から文字消しさせていただきます。ご了承ください。また段ボールに引越し時記入した地名、割れ物、と入っております。地名のみ文字消しさせていただきます。(写真4枚目)段ボール横に小さな傷あり、ガムテープで塞がせていただきます。(写真5枚目)発送の際はこちらの梱包のまま発送します。ご不明な点がございましたら、コメントよろしくお願いいたします。多少のお値下げでしたら相談に乗ります。#佐藤健#サイングッズ
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