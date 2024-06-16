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商品詳細
九谷焼須田菁華の扇風機台畳に座って生活していた時代、古い扇風機は背の低いものが多かったので、高さを出すのに使ったのだとおもいます。このままディスプレイ、上に燭台や、飾り物、花瓶、鉢など、置いても良さそうです。大変珍しいお品です。中は空洞です。上部径21.2センチ下部径29.2センチ高さ24センチ重さ4.5キログラム#九谷焼#須田菁華#染付#扇風機台#花台#ヴィンテージ#アンティーク
http://narcologia.ru/goods/slide684087.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford830973.html
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九谷 須田菁華 扇風機台 花台 飾り台 | tradexautomotive.com
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