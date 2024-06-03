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商品詳細
CASIOCTK-240カシオ計算機#カシオ計算機#CASIOCTK_240アクセサリー···その他CASIO電子キーボードCasiotoneです。目立つ傷やホコリなどなくきれいです。全ての動作や機能に問題ありません。【型式】CTK-240【カラー】ブラック【付属】電源アダプター●49鍵盤●100音色、100リズム即購入OKです。2023年前期保育士実技試験の練習に使いました。無事合格したので、出品いたします。ご希望でしたら、楽譜もお付けいたします。
http://narcologia.ru/goods/composite317654.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper161309.html
http://narcologia.ru/goods/protein562134.html
CTK-240 49鍵キーボード
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CTK-240 | CASIO
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キーボード】CASIO (カシオ) CTK240！｜島村楽器 イオンモール筑紫野店
ついに再販開始！】 カシオ キーボード CTK-240 鍵盤楽器 - store ...
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