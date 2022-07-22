文豪とアルケミスト　文劇5 嘆キ人ノ廻旋　台本

舞台【文豪とアルケミスト 嘆キ人ノ廻旋(ロンド)】文劇56回観劇のリピーター特典です。非売品のためもう手に入らないかと思います。リピーター特典の複製台本は数回読んだのち暗所保管していました。中の台本コピーには演出さんなどの手書きのコメントなどもあり読み応えがあります。舞台立ち位置や立ち回りのメモなどもあり読み応えがありました。ところどころ小さな跡、傷、ヨレなどあるかもしれません。読む分には問題ない状態ですが素人保管ですので細かい点はご容赦ください。破れや大きな汚れなどはないです。グッズ整理のため出品します。即購入可です。芥川龍之介／久保田秀敏菊池寛／岩城直弥江戸川乱歩／和合真一室生犀星／椎名鯛造エドガー・アラン・ポー／鷲尾修斗ハワード・P・ラヴクラフト／小林涼夏目漱石／寿里久米正雄／安里勇哉



舞台「文豪とアルケミスト」第5弾、詳細情報一挙解禁！ │ シアター ...



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