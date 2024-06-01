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【FUNKO】ポップ！ ビニールフィギュア マクドナルド テニス マクナゲット
商品番号 L67365814383
商品名

【FUNKO】ポップ！ ビニールフィギュア マクドナルド テニス マクナゲット
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

観覧ありがとうございます。只今フォローさん割引き実施中です^_^#SDGs古着☆プロフ☆のの☆スムーズ対応フォローしていただいた方に100円引き致します。1～2日で発送即購入OK早い者勝ちコメントなし購入OK送料無料＾＾商品紹介★アメリカ直輸入★FUNKOのアドバタイジングフィギュアアメリカのTOYメーカーFUNKOのから企業キャラシリーズのビニールフィギュアです♪POP!特有のデフォルメされたデザインがとってもCuteなマクドナルド【テニスマックナゲット】マクドナルドの人気メニュー『チキンマックナゲット』はナゲットのピースの形が、Boot（ブーツ）・Ball（ボール）・Bell（ベル）・Bone（ボーン）の4種類があるのですよ～ナゲットソースも定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」以外にも期間限定（季節限定）バージョンも出ており、ついついオーダーしてしまう商品ですwww商品詳細サイズ・容量【サイズ】パッケージ:W115/D90/H160mmフィギュア;約H75mm
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