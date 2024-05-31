女王蜂　ジュリ扇　夜天決行　新品未開封

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商品詳細
女王蜂 夜天決行のジュリ扇 紅薔薇のみです。コロナ禍で参加できなかった為、新品未開封の状態です。新品未開封ですが素人保存ですので、神経質な方はご遠慮ください。即購入歓迎です。コメントの方優先などしておりませんので、ご了承ください。#女王蜂 #夜天決行 #メフィスト #推しの子
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