古銭 貨幣 中国 明 天啓通宝 背十一両 径約46〜47mm

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閲覧ありがとうございます。こちらは人気の天啓明銭十一両銭です。径が大きく他の明銭と比較して見応え十分です。写真を複数枚掲載しておりますのでご確認下さい。古い物ですので傷や汚れ等ございますがご了承下さい。わかる方、いかがですか。よろしくお願いいたします。