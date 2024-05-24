BORUTO ジャンプフェスタ2016 生ブロマイド　5枚セット　生写真

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購入後未開封です。中心あたりの線はスマホの反射です。中身は未開封なので綺麗な状態です。即購入OK。値下げに関してはプロフィールに記載しております。発送方法としましては、ダンボールシートにて片面補強の上で封筒に入れて発送させていただきます。また、購入・コメント前にプロフィールをご一読ください。NARUTOうずまきボルトうちはサラダミツキうずまきナルトうちはサスケジャンフェスJF2016キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···カード・シール