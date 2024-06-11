アイゼン　テナーサックスマウスピース　TSLS 6

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商品詳細
アクセサリー・パーツ···マウスピース種類···サックスアイゼンのテナーサックス用マウスピースです。モデルはTSLSで開きは6番になります。こちらのマウスピースはとにかく吹きやすさが尋常じゃないです。音色の傾向としてはジャズ寄りではありますがローバッフルなのでそこまでギラギラした感じではなく、程よい雑味とパリッとした音色が特徴です。状態としては少しパッチ跡があるものの全体的には美品といえると思います。当方音大に通っている者ですが本当にこのマウピースは簡単にいい音が出るアイテムだと感じております。初心者の方から経験者の方まで広くお勧めできるマウスピースです。
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