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Earthworks KickPad アースワークス
商品番号 B60966165599
商品名

Earthworks KickPad アースワークス
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 4,900 円
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商品詳細

1回だけ使用しました。数年前に購入し、暗室にて保管しておりました。平日発送です。バスドラム収録用のEQマイクとマイクプリアンプの間に使用するパッドです。ダイナミックマイク、コンデンサーマイクともに使用可能です。種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/peroration966515.html
http://narcologia.ru/goods/approximate994920.html
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