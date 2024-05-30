津軽三味線 鼈甲 撥

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ご覧頂き誠に有難う御座います。譲り受けた物ですが私の手には合わず使う機会が無い為サイズの合う方にお譲り出来ればと出品致しました。〜商品説明〜全長:16.9cm開き:9.2cmさい尻:2.1×2.5cm重さ:140g硬さ:普通〜やや硬め素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。硬さに関しましては個人的な感想となりますのでご参考程度にお考えください。その他出品中の商品と同時購入をお考え方はお値引きさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。あくまで中古品である事をご理解ご納得の上ご購入宜しくお願い致します。即購入もOKです。