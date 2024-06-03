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ベリンガム　カードセット
商品番号 U10511108516
商品名

ベリンガム　カードセット
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジュード・ベリンガムドルトムント時代のカードセットです2種ともシリアルナンバー入りとなります素人保管のため、神経質な方はご注意ください2022/23TOPPSUEFACLUBCOMPETITIONSSOCCERHOBBY2022/23TOPPSCHROMEUEFACLUBCOMPETITIONSレアル・マドリード
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