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織部焼　蟹漢詩文　酒盃　ぐい呑　桐箱付　C　5492
商品番号 D44808037321
商品名

織部焼　蟹漢詩文　酒盃　ぐい呑　桐箱付　C　5492
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,185 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約5cm　幅約6cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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